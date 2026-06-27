Пристав в Кедровом помогла решить жильцам вопрос с протекающей крышей

Женщина страдала от постоянных потопов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Хозяйка квартиры на верхнем этаже в Кедровом пострадала от потопа. Женщине пришлось обратиться в суд. Решением суда коммунальщикам было предписано отремонтировать крышу, но делать это они не торопились, так как не было получено постановление о возбуждении исполнительного производства в электронном варианте.

Тогда сотрудник отделения судебных приставов решила вручить документ лично представителю жилищной организации.

Разъяснив ответственность за несвоевременное выполнение работ по ремонту крыши, пристав убедила сотрудников устранить недочёты в срок до 5 дней, чтобы коммунальщики не получили штраф 100 тыс. рублей, как юридическое лицо за нарушение временных рамок исполнения решения суда.

Таким образом организация не понесла крупных убытков, а жильцы дома в кратчайшие сроки получили новою крышу для своего дома.

Все решилось положительно для всех сторон, благодаря ответственному отношению пристава, подробно разъяснившей минусы затягивания ремонта или вовсе отказ от проведения работ.

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