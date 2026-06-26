В Томской области стартовал конкурс специалистов агропрома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Профильное ведомство объявило о старте ежегодного конкурса в сфере агропромышленного комплекса в Томской области. Организаторы подготовили двадцать номинаций, которые охватывают и ключевые направления АПК – от зоотехнии до ветеринарии, и общие специальности – от бухгалтерского учета до кадрового делопроизводства.
В числе новых номинаций этого года – «Лучший наставник сельскохозяйственной организации», «Лучший кадровик» и «Лучший юрист».К участию допускаются сотрудники сельскохозяйственных организаций и главы фермерских хозяйств, имеющие стаж работы не менее двух лет. Обязательным условием является отсутствие нарушений трудовой дисциплины, а также норм охраны труда и пожарной безопасности в текущем году.
Прием заявок стартует двадцать девятого июня и продлится до четырнадцатого августа. Документы принимаются в рабочем порядке по адресу улица Пушкина, дом 16/1. С полным перечнем номинаций и критериями оценки можно ознакомиться на официальном сайте организаторов.
Традиция поощрения лучших работников аграрной сферы зародилась много лет назад и направлена на повышение престижа профессий в сельской местности.
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