В Томской области начался сбор садовой земляники

Первый урожай уже созрел в закрытом грунте Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Томском местное сельскохозяйственное предприятие приступило к сбору урожая садовой земляники. Несмотря на сложную зимнюю погоду и позднее наступление тепла весной, фермер надеется получить стабильный урожай, хотя и немного уступающий прошлогодним показателям. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Земляничные посадки занимают общую площадь в 5,62 гектара, где растет около 120 тысяч кустов. Прошлогодний урожай составил 3,83 тонны ягоды. Зимняя стужа и отсутствие достаточного количества снега создавали риски для растений, однако теплые весенние температуры позволили культуре восстановиться и подготовиться к плодоношению.

Сбор первых ягод уже идет в защищенном грунте, а через несколько дней начнется массовый сбор на открытой местности. Для следующего сезона на ферме посадили более 20 новых сортов отечественной селекции.

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