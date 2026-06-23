Томичи вошли в тройку лидеров по выбору территорий для благоустройства

Каждый четвертый томич принял участие в голосовании Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская область продемонстрировала одни из самых высоких результатов вовлеченности населения в выбор общественных территорий для благоустройства. По итогам всероссийского онлайн-голосования, которое проходило с 21 апреля по 12 июня, свой голос отдали более двадцати пяти процентов жителей региона. Это означает, что в выборе облика своих городов и сел принял участие фактически каждый четвертый томич.

Всего в масштабной кампании по голосованию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приняли участие более пятнадцати миллионов человек из восьмидесяти восьми субъектов страны. Томская область заняла второе место по уровню гражданской активности, уступив лишь Республике Тыва и опередив Чеченскую Республику. На выбор граждан было представлено почти шесть тысяч восемьсот дизайн-проектов в почти двух тысячах муниципальных образований, включая небольшие села и опорные населенные пункты.

Важную роль в информировании населения сыграли почти сто девяносто четыре тысячи волонтеров. Они консультировали граждан в общественных местах и через цифровые каналы, включая национальный мессенджер, с помощью которого было собрано почти шестьдесят процентов от общего числа голосов. Участие граждан в обсуждении градостроительных инициатив соответствует нормам федерального законодательства о местном самоуправлении и гарантирует учет общественного мнения при распределении средств на развитие инфраструктуры.

Территории и дизайн-проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресные перечни на две тысячи двадцать седьмой год. Реализация выбранных инициатив начнется уже в следующем строительном сезоне. Совокупная аудитория подобных народных голосований с две тысячи двадцать первого года превысила шестьдесят восемь миллионов человек, что позволило преобразить более десяти тысяч общественных пространств по всей стране.

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