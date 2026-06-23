Три метеостанции начали контролировать погоду на трассах Томской области

Оборудование позволит спрогнозировать ситуацию на дороге из-за точных измерений погоды и условий влажности. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Три метеорологические системы мониторинга погодных условий установили на региональных трассах Томской области. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Оборудование позволит дорожным службам оперативно реагировать на изменения климата и обеспечивать безопасность на трассе. Полученные данные помогают специалистам прогнозировать ухудшение условий и своевременно принимать меры по содержанию магистралей, что регламентируется федеральным законодательством в сфере безопасности дорожного движения.

Новые комплексы разместили на наиболее загруженных направлениях, в том числе на трассах Томск — Каргала — Колпашево в районе деревни Кудринский Участок и села Молчаново, а также на дороге Томск — Мариинск перед поселком Семилужки.

С октября в экспериментальном режиме аналогичный метеокомплекс уже функционирует на трассе Томск — Аэропорт и доказал свою эффективность. В ближайшие годы планируется обустройство подобных систем и на других опорных магистралях региона.

Оборудование в непрерывном режиме отслеживает температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, оптическую видимость, а также состояние и температуру поверхности дорожного полотна.

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