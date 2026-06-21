Более 800 специалистов среднего звена выпустит томский медколледж в этом году

Благородную профессию ежегодно выбирают сотни юных томичей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томский базовый медицинский колледж и его филиалы в Колпашеве, Асине и Стрежевом в 2026 году подготовили к выпуску 807 специалистов среднего медицинского персонала, в том числе 30 студентов целевого обучения. С пятнадцатого июня в образовательном учреждении стартовали государственные экзамены, по итогам которых 258 выпускников планируют получить красный диплом.

Большинство студентов специальности «Сестринское дело» намерены продолжить карьеру в Томске и Северске, выбирая для трудоустройства областную клиническую больницу и городскую клиническую больницу номер три. Около тридцати будущих медиков специальности «Лечебное дело» планируют работать на станции скорой медицинской помощи. Представители регионального здравоохранения отмечают, что сейчас приоритетной задачей является не только обучение, но и выстраивание карьерной траектории для каждого студента.

В рамках взаимодействия с работодателями в апреле прошла ярмарка вакансий и презентация медицинских организаций в рамках межрегионального карьерного форума «МЕДтраектория». На сегодняшний день в лечебных учреждениях региона трудятся 4 881 врач и 7 980 специалистов среднего медицинского персонала. Привлечение молодых кадров в больницы и поликлиники осуществляется в том числе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые реализуются в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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