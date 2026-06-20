В Ульяновске цены за литр топлива достигли 100 рублей

Стоимость литра бензина уже достигает 100 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновске возник острый дефицит бензина, а розничные цены приблизились к 100 рублям за литр, что вынудило антимонопольное ведомство начать проверки сетей на предмет нарушения статьи 14.3 КоАП РФ, сообщает издание mosaica.ru. Ситуация в регионе, ранее входившем в число лидеров по доступности топлива, осложнилась очередями и ажиотажным спросом среди местных жителей и автомобилистов.

Наиболее острая нехватка топлива наблюдается в Заволжском районе и Димитровграде, где граждане вынуждены отстаивать многокилометровые очереди. Местные жители отмечают, что на некоторых станциях стоимость марки АИ-95 приближается к психологической отметке в сто рублей, а АИ-92 продается по восемьдесят пять рублей. Граждане скупают топливо канистрами, опасаясь полного исчезновения бензина с заправок.

Специалисты связывают рост цен и дефицит с падением объемов переработки нефти, сбоями в логистике и сезонным всплеском спроса. Годовая инфляция на топливо в регионе составила 13,1 процента, что является максимальным показателем в Приволжском федеральном округе. Ранее, в марте текущего года, средняя стоимость литра составляла 63,74 рубля.

Антимонопольное ведомство направило обращение для оценки обоснованности ограничений и роста цен. В соответствии с федеральным законодательством, необоснованное повышение тарифов и создание дефицита влечет за собой административную ответственность по статье 14.3 КоАП РФ в виде крупных штрафов для должностных и юридических лиц. В регионе также введен ежедневный мониторинг топливного рынка для обеспечения бесперебойной работы служб жизнеобеспечения.

«Не нужно закупаться по две-три канистры впрок. Вы этот бензин поставите вместе с гречкой и туалетной бумагой рядом», — отмечает местный житель Дмитрий В., призывая земляков не раздувать искусственный ажиотаж.

Эксперты ожидают стабилизации поставок в течение одного-двух месяцев при условии нормализации работы перерабатывающих предприятий.

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