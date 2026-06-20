На СХК залили бетон в основание турбоагрегата реактора БРЕСТ-ОД-300

Энергокомплекс сооружается на площадке предприятия в рамках отраслевого проекта «Прорыв». Фото: СХК

В Северске на стройплощадке Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения завершился первый этап бетонирования фундамента турбины и генератора энергоблока с инновационным реактором БРЕСТ-ОД-300, сообщает пресс-служба АО «Сибирский химический комбинат». Энергокомплекс сооружается на площадке предприятия в рамках отраслевого проекта «Прорыв» и решает задачи президентского нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

За сутки строители уложили 578 кубометров бетона. За счет применения 36 пружинных виброизолирующих элементов надежное основание позволит уменьшить вибрационную нагрузку от работающего турбоагрегата на фундаментные колонны и другое технологическое оборудование.

В течение двух недель бетон наберет необходимую прочность, после чего монтажники приступят к следующему этапу — установке опорных закладных плит турбины и генератора, которые будут залиты безусадочным раствором. Еще через месяц планируется провести третий, заключительный этап работ.

Параллельно продолжается сооружение «ядерного острова». В конце 2025 года строители смонтировали оболочку центральной полости реакторной установки, где будет размещаться активная зона, а также оболочки периферийной полости для парогенераторов и циркуляционных насосов свинцового теплоносителя. В ближайшее время пространство между полостями зальют особым жаростойким бетоном, который обеспечит конструктивную прочность границы первого контура теплоносителя и создаст надежную тепловую и радиационную защиту энергоблока.

Проект «Прорыв» является стратегической отраслевой инициативой «Росатома» и предусматривает создание новой технологической платформы атомной энергетики на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Такая технология позволит исключить тяжелые аварии на АЭС, необходимость эвакуации населения при возникновении нештатных ситуаций, а также вырабатывать электроэнергию без накопления облученного топлива и многократно его использовать.

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