Томские инженеры создали генератор для защиты материалов при 1600 градусах

Разработка позволит увеличить срок службы кирпича в уже возведенных зданиях за счет создания специального защитного слоя Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Томские специалисты разработали мобильную установку, создающую защитное покрытие на поверхности огнеупорного кирпича и керамики в рамках реализации национального проекта, сообщили в пресс-службе вуза. Инновация позволяет материалам выдерживать температуры свыше 1600 градусов Цельсия и предотвращает серьезные финансовые потери производств.

Огнеупорные кирпичи используются в металлургической, стекольной и цементной промышленности для внутренней облицовки промышленных печей. В процессе эксплуатации на поверхность воздействует расплавленный металл, агрессивные шлаки и едкие газы, что приводит к образованию трещин и химической коррозии. Подобные разрушения становятся причиной аварийных остановок оборудования и многомиллионных убытков для предприятий. Применение плазменного генератора позволяет сформировать на материале стекловидный слой, который принимает на себя критические нагрузки.

«Полученный стекловидный слой принимает на себя самые тяжелые нагрузки, надежно защищая основную массу материала. Такая обработка позволяет снизить себестоимость конечной продукции за счет уменьшения времени простоя оборудования. Важно отметить, что технология реализуется на российском оборудовании и с использованием местного сырья», — рассказал о разработке один их кураторов проекта Марк Семеновых.

Разработка ведется под руководством профессора Нелли Скрипниковой при поддержке федеральных и региональных структур в рамках программы «Приоритет-2030» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Внедрение отечественных инноваций в промышленность соответствует курсу на технологический суверенитет страны и регулируется нормативными актами в сфере научно-технического развития.

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