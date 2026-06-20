Томский кластер внедрит 45 беспилотников в аэропорту после изменения закона

Техника не требует дополнительной инфраструктуры и полагается исключительно на компьютерное зрение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Изменения в федеральный закон об экспериментальных правовых режимах позволили томскому разработчику начать серийное внедрение искусственного интеллекта. Новый нормативный акт увеличивает срок действия режимов до пяти лет и снимает барьеры для стратегических отраслей.

Флагманский проект томского промышленного кластера электроники и беспилотных технологий получил легальную основу для эксплуатации. В рамках форвардного контракта с оператором петербургского аэропорта до конца 2028 года запланирована поставка 45 единиц беспилотной техники. Роботизированные багажные тягачи оснащены уникальной технологией «роевого» искусственного интеллекта.

В отличие от традиционных решений, техника не требует дополнительной инфраструктуры и полагается исключительно на компьютерное зрение. Машины способны общаться между собой и синхронизировать движение в плотном потоке.

«Наличие форвардного контракта с аэропортом представляет собой серьезную экономическую модель, где искусственный интеллект решает реальную задачу повышения эффективности и безопасности. Экспериментальные правовые режимы должны проектироваться с четким выходом на серийное производство, и мы этот путь проходим прямо сейчас», — подчеркнула глава компании-разработчика Ольга Ускова.

Нормы федерального законодательства закрепляют приоритетную цель разработки общего регулирования по результатам реализации программ. Успешный запуск беспилотного движения станет прецедентом для тиражирования технологий на других промышленных объектах страны.

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