Пчеловод из Кожевниковского района увеличил пасеку до 65 семей благодаря гранту

Пчеловод Константин Стародубцев на пасеке. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Житель села Осиновка Кожевниковского района Константин Стародубцев активно развивает семейную пасеку. Томич стал победителем конкурсного отбора в 2025 году. Государственная поддержка помогла семейному хобби перерасти в полноценный бизнес с перспективой выхода на новые рынки сбыта.

Коренной житель Кожевниковского района начал заниматься пчеловодством в 15 лет: с 1995 года работал пчеловодом в совхозе «Восход». В 2004 году он приобрел первые две пчелосемьи, и хобби постепенно перерастало в дело всей жизни. До получения гранта в хозяйстве насчитывалось 40 пчелосемей, все работы выполнялись вручную.

«Грант стал для нас возможностью сделать настоящий прорыв. Мы приобрели УАЗ «Профи» и кран-манипулятор, что кардинально изменило работу: перевозка ульев и погрузка стали проще и безопаснее, в том числе при кочевке пасеки. Также купили 25 новых пчелосемей, которые хорошо прижились. Без гранта такое быстрое развитие было бы невозможно», — отметил пчеловод Константин Стародубцев.

До подачи заявки на грант пчеловод прошел обучение в Школе фермера. По его признанию, этот опыт дал много полезного: не только теоретические знания, но и практические навыки. Особенно важными оказались курсы по оценке качества меда и изучение современных технологий пчеловодства.

В планах у семьи Стародубцевых к 2030 году увеличить количество пчелосемей до 150, зарегистрировать товарный знак «Сибирская пчелка» и расширить географию продаж. В перспективе наладить производство разных видов продукции, в том числе меда в сотах, забруса, перги, прополиса и крем-меда. Продукцию охотно приобретают томичи и жители районов. Пчеловод реализует мед на рынках Томска, в Кожевниковском магазине и организовал доставку по всей России.

Константин Стародубцев посоветовал новичкам: «Начинать лучше с малого, с двух или трех пчелосемей. Обязательно пройдите обучение, заранее изучите рынок сбыта, подготовьте инфраструктуру. Будьте готовы к сложностям, но не бойтесь их. Пчеловодство — не просто бизнес, это образ жизни. Нужно любить природу, быть терпеливым и готовым постоянно учиться. Но результат того стоит! Мы производим уникальный продукт, который приносит пользу людям и стабильный доход».

Развитие семейных пасек способствует укреплению аграрного потенциала территории и созданию новых рабочих мест в сельской местности. Успешный опыт Константина Стародубцева показывает, как небольшие хозяйства могут выходить на профессиональный уровень и обеспечивать томичей натуральными продуктами пчеловодства.

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