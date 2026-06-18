Томск остался без проекта достройки дренажной штольни

Штольня закрыта с 2015 года Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Работы по отводу грунтовых вод в районе Лагерного сада требуют поиска нового проектировщика. Контракт на разработку проектной документации для завершения строительства дренажной штольни в районе Лагерного сада был расторгнут. Подрядчик, получивший заказ в прошлом году, не выполнил взятые на себя обязательства, что вынудило администрацию разорвать соглашение в одностороннем порядке.

Название компании-подрядчика не уточняется. Теперь муниципалитету предстоит организовать новый конкурс, однако специалисты требуемого уровня на рынке являются большим дефицитом.

История дренажной шахты, предназначенной для отвода грунтовых вод и предотвращения оползней, началась в 1991 году. Возведение сооружения остановили в 2015. Протяженность недостроенного участка составляет шестьсот семьдесят один метр. В ценах 2023 года года на финальный этап требовалось около ста миллионов рублей. Текущее состояние введенной части оценивается как удовлетворительное, однако участок от сорокового до пятидесятого пикета и подход к тридцать пятому сквозному фильтру в том числе требуют капитального ремонта.

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