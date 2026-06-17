В Томске арестовали мототехнику на миллионы рублей

Стоимость конфискованного имущества составила 4 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Таможенники арестовали в Томске и других сибирских городах 129 единиц мототехники без документов. В результате рейдов бюджет Российской Федерации пополнился более чем на 4 миллиона рублей доначисленных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники таможенной службы провели рейды по магазинам-складам в Томске, Кемерове и Новокузнецке. В ходе проверок выявлены питбайки, мотоциклы, квадроциклы и лодочные моторы, в том числе не прошедшие таможенное декларирование. На всю технику отсутствовали товаросопроводительные документы, а сведения в единой информационной системе не подтвердились.

После вмешательства контролирующих органов владельцы продекларировали 96 единиц техники. Еще 24 транспортных средства находятся в стадии передачи в Росимущество, а по 9 проверки завершаются. За выявленные нарушения законодательства таможенники доначислили и взыскали платежи в полном объеме, что обеспечило поступление средств в казну.

Подобные рейды направлены на пресечение незаконного оборота техники и защиту экономических интересов государства. Местным жителям и гражданам необходимо помнить, что приобретение мототехники без надлежащего оформления документов влечет за собой серьезные финансовые потери и арест имущества, поэтому следует проявлять бдительность при совершении подобных сделок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пешеход и пассажир пострадали в цепном ДТП на проспекте Комсомольском в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru