Пешеход и пассажир пострадали в цепном ДТП на проспекте Комсомольском в Томске

Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: УМВД России по Томской области

17 июня 2026 года около 09:05 на регулируемом пересечении улицы Алтайской и проспекта Комсомольского произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Госавтоинспекция проводит проверку в рамках федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Хендэ Аванте» под управлением 36-летнего мужчины. После столкновения отечественная машина продолжила движение, выехала на тротуар и совершила наезд на пешехода.

В результате инцидента 22-летний пассажир «ВАЗ-21063» и 40-летний пешеход с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. В зависимости от характера повреждений действиям виновного может быть дана правовая оценка по статье 112 или 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Межведомственное взаимодействие между сотрудниками Госавтоинспекции и медицинскими учреждениями позволяет оперативно квалифицировать тяжесть причиненного вреда здоровью. От этого зависит дальнейшая квалификация деяния и мера ответственности для водителя. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая наличие или отсутствие признаков алкогольного опьянения у участников аварии.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, ставшим очевидцами данного дорожно-транспортного происшествия, с просьбой оказать содействие в установлении истины. Свидетелей просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, либо по телефону 8 (3822) 794-699. Любая информация, в том числе записи с видеорегистраторов, может помочь в объективном расследовании.

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