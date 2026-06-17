Водитель ВАЗа сбил шестидесятилетнего пешехода в центре Томска

Мужчина с травмами госпитализирован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске на улице Пролетарской мужчина попал под машину. Пострадавший переходил проезжую часть в ста метрах от оборудованного нерегулируемого перехода и получил телесные повреждения. Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

Авария произошла в вечернее время. По предварительным данным, мужчина, управлявший отечественной машиной, не успел затормозить и сбил гражданина, нарушившего правила перехода дороги. В зависимости от результатов освидетельствования действиям автомобилиста будет дана правовая оценка.

Стражи правопорядка обращаются к местным жителям и гражданам, ставшим свидетелями данного происшествия, с просьбой помочь в установлении истины. Любые записи с регистраторов или свидетельские показания помогут объективно оценить ситуацию. Всю известную информацию необходимо сообщить по телефону дежурной части или передать инспекторам по указанному адресу на Иркутском тракте.

Соблюдение правил дорожного движения является залогом сохранения жизни и здоровья как водителей, так и пешеходов. Переход проезжей части вне специально отведенных зон в условиях городской среды создает прямую угрозу безопасности и регулярно приводит к тяжелым травмам, поэтому гражданам необходимо проявлять предельную внимательность на дорогах.

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