Мать погибшего бойца СВО через суд в Томске добилась выплат

Женщина добилась справедливости только через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске прокуратуре помогла пожилой матери погибшего военнослужащего получить положенные по закону выплаты. Ситуация возникла после того, как заявительнице отказали в мерах социальной поддержки из-за отсутствия у ее сына регистрации на территории региона. Подробности рассказали сегодня в надзорном ведомстве.

Установлено, что военнослужащий погиб в зоне проведения специальной военной операции, однако местные органы социальной защиты отказали его матери в предоставлении единовременной материальной помощи. Основанием послужило отсутствие у погибшего регистрации по месту жительства в Томской области, что, по мнению чиновников, лишало родственницу права на региональные меры поддержки.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что подобный отказ противоречит федеральному законодательству о ветеранах и региональным нормативным актам о социальной поддержке семей погибших защитников отечества. Профильные органы подготовили и направили в суд исковое заявление о признании за матерью погибшего бойца права на получение единовременной материальной помощи. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Фактическое восстановление прав пожилой женщины и получение ею положенных выплат находятся на особом контроле у надзорного ведомства. Подобные ситуации требуют от граждан и в том числе от родственников военнослужащих особой правовой грамотности, поскольку отказы в мерах социальной поддержки нередко происходят из-за формальных причин, не имеющих отношения к сути вопроса.

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