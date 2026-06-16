Томская область отправила на фронт более тысячи маскировочных сетей

Команда соцзащиты вместе с серебряными волонтерами в этом году связали для наших защитников более 1,5 тысяч пар носков, отлили 2,5 тысячи окопных свечей, сделали более 10 тысяч упаковок сухого душа. Фото: администрация Томской области

В 2026 году серебряные волонтеры социальных комнат и сотрудники учреждений социальной поддержки населения Томской области изготовили 1336 маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Больше всего продукции отправили из Парабельского, Чаинского и Колпашевского районов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Учреждения социальной поддержки населения региона остаются пунктами сбора гуманитарной помощи для защитников родины. Неравнодушные жители приносят медикаменты, продукты, инструменты, теплые вещи, домашние заготовки, письма и многое другое. Межведомственное взаимодействие между социальными службами, волонтерскими объединениями и местными жителями обеспечивает бесперебойную передачу грузов в зону проведения специальной военной операции.

В этом году больше всего окопных свечей изготовили в Первомайском районе. Самое большое количество носков связали серебряные волонтеры Кожевниковского и Томского районов. Учреждение Чаинского района приняло участие в покупке шести генераторов, а коллектив учреждения Ленинского района Томска отправил землякам два автономных дизельных обогревателя. Сотрудники Кривошеинского района создали и администрируют специальный чат, в котором принимают заявки от участников специальной военной операции и отвечают на вопросы. В районном волонтерском центре специалисты сортируют и упаковывают посылки.

История гуманитарных инициатив в регионе насчитывает не один год и берет начало с первых месяцев проведения специальной военной операции, когда томичи объединились для поддержки бойцов. Сегодня к движению присоединяются все новые жители области, в том числе пенсионеры, студенты и представители различных профессий.

Благодаря неравнодушным жителям и волонтерам Томская область продолжает укреплять репутацию одного из самых активных регионов Сибири в деле поддержки защитников родины. Регулярная отправка гуманитарных грузов свидетельствует о сплоченности томичей и их готовности помогать тем, кто находится на передовой.

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