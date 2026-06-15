Суд в Томске прекратил рассмотрение иска на 337,8 млн к дорожным подрядчикам

Арбитражный суд Томской области прекратил рассмотрение иска после заявления истца об утрате интереса к делу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд оставил без рассмотрения иск о взыскании 337,8 млн рублей убытков к дорожным подрядчикам, сорвавшим сроки ремонта региональных трасс, сообщает агентство Интерфакс. Ходатайство об отказе от дальнейшего рассмотрения дела по существу подано самим региональным департаментом транспорта по причине утраты интереса к процессу.

Согласно материалам судебного дела, представители истца не явились ни на одно заседание и не заявили ходатайство о рассмотрении в их отсутствие, что в соответствии со статьей 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для прекращения процесса. Ответчики, в свою очередь, также не настаивали на рассмотрении спора по существу. В числе ответчиков по делу проходили государственное унитарное предприятие «Областное ДРСУ», находящееся в процедуре финансового оздоровления, нижегородское ООО «Автобелстрой», проходящее процедуру банкротства, а также пермские и калужские компании «ТСК» и «ТНК».

Все компании ранее были оштрафованы за нарушение сроков исполнения контрактов на сумму от 5,5 млн до 147 млн рублей. Пермская «ТСК» в 2024 году выполняла ремонт по улицам Вокзальная и Белинского в областном центре, «ТНК» работала на улице Интернационалистов и проспектах Фрунзе и Академический. Нижегородский «Автобелстрой» ремонтировал участок дороги Первомайское — Орехово в Первомайском районе, а калужская «ТСК» — участок трассы Томск — Каргала — Колпашево в Шегарском районе.

Исковое заявление было подано в конце февраля текущего года с требованием взыскать убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения подрядчиками обязательств по государственным контрактам. Прекращение судебного разбирательства не лишает истца права на повторное обращение в суд в случае появления новых обстоятельств или изменения позиции регионального заказчика.

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