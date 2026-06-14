Томские ученые создали наночастицы для борьбы с онкологией

В основе инновационного подхода, объединяющего диагностику и терапию, лежат наночастицы магнетита, легированные галлием. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Исследователи Томского политехнического университета совместно с коллегами из Томского государственного университета и институтов Сибирского отделения Российской академии наук разработали новый материал для онкотераностики, сообщает «МК в Томске» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Галлий уже применяется в онкологии благодаря способности имитировать железо в биологических процессах и подавлять опухолевые клетки. Однако его системное введение токсично для почек. Ученые решили эту проблему, встроив ионы галлия в структуру магнетита. Получившиеся наночастицы работают как самостоятельная терапевтическая система: их можно направлять к опухоли с помощью магнитного поля.

Руководитель исследования, доцент ТПУ Роман Чернозем, пояснил: «Сочетание преимуществ ионов галлия и наночастиц магнетита может обеспечить новый путь для терапии рака». В отличие от обычных химиопрепаратов, новые частицы снижают токсическую нагрузку на организм пациентов, что особенно важно для граждан, проходящих длительное лечение.

Исследователи опробовали два метода синтеза и впервые систематически сравнили их между собой. Полученные частицы показали улучшенные магнитные характеристики и биосовместимость при испытаниях на клетках глиобластомы — одной из наиболее агрессивных форм опухолей головного мозга. Межведомственное взаимодействие между политехническим университетом, классическим университетом и академическими институтами позволило объединить компетенции в области физики, химии и биологии для создания конкурентоспособного продукта.

Разработка томских ученых открывает новые перспективы для пациентов с онкологическими заболеваниями не только в регионе, но и по всей стране. Внедрение подобных технологий в клиническую практику позволит повысить эффективность лечения и снизить побочные эффекты, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере здравоохранения и научного развития Российской Федерации.

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