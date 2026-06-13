Режим ЧС введен в лесах Первомайского района Томской области из-за пожаров

Для борьбы с огнем привлекаются специалисты из других регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Первомайского района Томской области ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесном фонде из-за сложной пожароопасной обстановки. Ликвидацией возгораний займется специализированное учреждение в рамках федерального законодательства о защите населения от природных угроз. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Томской области.

Соответствующее постановление подписано главой муниципалитета двенадцатого июня. Ответственной организацией за осуществление мероприятий по ликвидации лесных пожаров на территории муниципального образования назначено областное государственное специализированное бюджетное учреждение «Томская авиабаза». Межведомственное взаимодействие между местной администрацией, лесным хозяйством и авиационной охраной лесов позволяет координировать механизмы тушения и привлекать необходимую технику и личный состав для защиты лесного фонда.

Гражданам и местным жителям необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. За нарушение требований пожарной безопасности виновным лицам грозит административная ответственность по статье 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая крупные штрафы. При обнаружении возгорания или задымления в лесу гражданам следует незамедлительно сообщать об этом на круглосуточную горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.

Оперативное реагирование на природные угрозы и строгий контроль за соблюдением законодательства обеспечивают сохранность природных ресурсов и безопасность проживания граждан в регионе.

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