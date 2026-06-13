С начала 2026 года в Томской области бензин АИ-92 подорожал на 2,71%

Показатели пока остаются в рамках умеренной инфляции Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

13 июня новыми статистическими данными поделился Томскстат. В мае 2026 года средняя стоимость бензина в регионе составила 69,2 рубля за литр, что на 2,17% выше январского показателя.

Наиболее заметно выросла цена на АИ-92: с 59,12 до 60,72 рубля за литр, то есть, на 2,71%. АИ-95 поднялся с 62,56 до 64,03 рубля, прибавив 2,35%. АИ-98 и выше подорожал с 81,51 до 82,85 рубля, рост составил 1,64%. Дизельное топливо вместо 78,73 стало стоить 80,19 рубля за литр — больше на 1,85%.

Динамика связана с сезонным спросом, изменением оптовой оценки нефтепродуктов, логистическими издержками и другими экономическими факторами. Как заявили аналитики, текущее подорожание остается в пределах умеренной инфляции, но требует внимания регуляторов.

Напомним, ранее Томскстат сравнил цены на хлеб, гречку и сметану в городах Сибири.

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