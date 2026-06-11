Спасатели федерального резерва прибыли в Томскую область на тушение пожаров

Пятьдесят спасателей федерального резерва прибыли в Томскую область для усиления группировки по тушению лесных пожаров. Фото: Томское управление лесами

Группировка сил для ликвидации труднодоступных возгораний в Верхнекетском районе усилена пятьюдесятью специалистами федерального резерва и шестью сотрудниками Приволжского отделения в рамках реализации положений Федерального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сообщает Томское управление лесами.

Переброска сил осуществляется в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации в лесах Верхнекетского района. Специалисты уже совершили посадку на аэродроме высадки и немедленно приступили к тушению крупного очага. Координацию действий обеспечивают региональные и федеральные ведомства, выстроившие механизмы межведомственного взаимодействия для оперативного реагирования на природные угрозы.

Все имеющиеся в распоряжении региона силы и средства брошены на локализацию действующих пожаров. Привлечение федерального резерва позволяет задействовать дополнительных специалистов для защиты лесного фонда и обеспечения безопасности граждан, проживающих вблизи очагов возгораний.

Ликвидация труднодоступных пожаров требует применения авиации и наземных групп, что позволяет минимизировать ущерб природным ресурсам и предотвратить распространение огня на населенные пункты.

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