Томичка потеряла 1,2 млн рублей после звонка лжесотрудника Росфинмониторинга

Полиция устанавливает личность преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томские полицейские устанавливают личность мошенника, который под видом сотрудника Росфинмониторинга похитил 1 200 000 рублей у местной жительницы пенсионного возраста. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что в один из дней ей в мессенджере пришло приглашение вступить в групповой чат дома. После принятия приглашения с женщиной связался неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Злоумышленник заявил, что от имени томички оформлена доверенность, а ее банковские счета находятся под угрозой несанкционированного списания средств.

Под предлогом необходимости отмены доверенности и защиты накоплений аферист убедил потерпевшую установить на смартфон специальное приложение. Затем мошенник направил пенсионерку к ближайшему банкомату, где она ввела полученный код и перевела все свои сбережения на подконтрольный злоумышленнику счет. Ущерб составил 1 200 000 рублей.

Сотрудники полиции отмечают, что подобные схемы рассчитаны на психологическое давление и страх граждан перед проблемами с законом. Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, в том числе Росфинмониторинга, и требуют срочного перевода средств на «безопасные счета». За совершение мошенничества в особо крупном размере уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает строгое наказание, в том числе длительные сроки лишения свободы.

Правоохранители призывают жителей Томска и области проявлять бдительность и не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Гражданам необходимо помнить, что настоящие сотрудники банков и государственных ведомств никогда не требуют перевода денег, установки сторонних приложений и сообщения кодов из смс. При поступлении подозрительного звонка следует немедленно прервать разговор и обратиться в полицию по номерам 102 или 112.

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