В Томской области на благоустройство общественных пространств направят 277 млн

Благодаря экономии на торгах список расширился еще на двенадцать территорий Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральные средства в объеме 277,5 млн рублей направлены на реализацию проекта «Инфраструктура для жизни» в Томской области, сообщают власти. Изначально планировалось преобразить сорок три общественных пространства, однако благодаря экономии на торгах список расширился еще на двенадцать территорий.

Работы по созданию комфортной среды стартовали первого июня на сорока объектах в шестнадцати муниципальных образованиях. Дополнительные площадки распределены между крупными муниципалитетами и районами. В Томске, Северске и Томском районе обновят по две территории, в том числе дополнительные общественные зоны. Еще по одному объекту появится в Стрежевом, Кожевниковском, Парабельском, Колпашевском, Асиновском и Каргасокском районах.

Финансирование осуществляется в рамках федерального направления «Формирование комфортной городской среды». Выделенные средства позволяют не только выполнить первоначальный план, но и удовлетворить потребности граждан в качественном отдыхе на свежем воздухе. Благоустройство охватывает как центральные части населенных пунктов, так и отдаленные микрорайоны, что способствует равномерному развитию инфраструктуры.

Создание современных общественных пространств напрямую влияет на качество жизни местных жителей и способствует повышению привлекательности населенных пунктов для молодежи и семей. Завершение всех запланированных работ позволит тысячам граждан получить новые точки притяжения для отдыха, спорта и общения уже в текущем сезоне.

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