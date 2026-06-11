Томская область набрала 63 балла и возглавила рейтинг госконтроля в Сибири

Показатель региона вырос почти на 20 пунктов Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томская область второй год подряд занимает первое место в Сибирском федеральном округе по качеству государственного контроля, набрав 63 балла в ежегодном федеральном докладе. Показатель региона вырос почти на 20 пунктов за счет снижения числа проверок предпринимателей и внедрения цифровых сервисов в рамках реализации федерального законодательства о защите бизнеса.

Эксперты оценили работу регионов по 27 показателям, в том числе по уровню профилактики, индикаторам риска, досудебному обжалованию и качеству взаимодействия с надзорными органами. Межведомственное взаимодействие и координация контрольно-надзорной деятельности, переданная в департамент инвестиционной и промышленной политики, позволили выстроить эффективную систему работы с предпринимателями и гражданами.

В разделе профилактики учитывалась доля мероприятий, получивших высокую оценку на портале государственных услуг. При досудебном обжаловании эксперты анализировали десять критериев, в том числе среднее время принятия решений по жалобам и ходатайствам субъектов предпринимательской деятельности.

Итогом года стало сокращение числа проверок бизнеса на 24,4 процента. При этом эффективность контрольных мероприятий, проведенных в связи со срабатыванием индикаторов риска, составила более 90 процентов, что полностью соответствует государственным приоритетам. Важным направлением стало применение дистанционных форм надзора и использование мобильного приложения «Инспектор».

Снижение административного давления и переход на риск-ориентированный подход создают комфортные условия для ведения дел в регионе. Это позволяет местным компаниям и гражданам сосредоточиться на развитии и реализации своих проектов без избыточного вмешательства контролирующих инстанций.

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