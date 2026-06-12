Плазменная обработка сделает томский кирпич вечным при 1600 градусах

Покрытие защитит материал от химической коррозии и разрушения Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета разработали плазменный генератор, способный значительно повысить прочность огнеупорного кирпича, выдерживающего температуры до 1600 градусов. Инновационная технология позволяет формировать на поверхности изделий монолитное покрытие, что в перспективе снизит издержки в металлургической и цементной отраслях страны. Об этом сообщает пресс-слуюба вуза.

Огнеупорные блоки традиционно применяют для внутренней облицовки промышленных печей, где температурный режим достигает 1400-1600 градусов. В процессе эксплуатации на материал постоянно воздействуют расплавленный металл, шлаки и агрессивные газы. Под воздействием таких экстремальных нагрузок на поверхности изделий появляются трещины, развивается химическая коррозия и происходит вымывание пор, что неизбежно ведет к разрушению футеровки.

Для решения этой проблемы ученые создали установку, которая перемещается по заданной траектории и оплавляет поверхность изделия. Технология предусматривает два варианта обработки изделия. В первом варианте на поверхность огнеупора предварительно наносится специальная керамическая паста. Плазма оплавляет пасту, и она сплавляется с основой, образуя монолитное стеклокристаллическое покрытие. Во втором случае плазмой обрабатывают сам кирпич без предварительной пасты, это меняет структуру поверхностного слоя.

Формируемый стекловидный слой берет на себя основные нагрузки, надежно защищая основную массу материала и существенно продлевая срок службы огнеупорных футеровок. Внедрение данной разработки позволяет снизить издержки из-за простоев печей и уменьшить себестоимость производства стали, стекла и цемента. При этом все инновации реализуются на отечественном оборудовании с активным использованием местного сибирского сырья.

Развитие подобных научных инициатив способствует укреплению технологического суверенитета страны и обеспечению строительной и промышленной отраслей надежными отечественными материалами. Межведомственное взаимодействие между научными центрами и производственными предприятиями гарантирует быструю адаптацию передовых разработок в реальный сектор экономики.

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