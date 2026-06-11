Школьники Томской области получат первые паспорта 12 июня

14-летние томичи получат паспорта в торжественной обстановке Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во всех образовательных организациях Томской области в течение недели проходили торжественные, культурные и просветительские мероприятия, приуроченные ко Дню России, сообщает пресс-служба регионального Департамента по образованию. Школьники, студенты, дошкольники, педагоги и сотрудники сферы образования активно включились в празднование государственного праздника, установленного Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России».

В образовательных организациях прошли тематические экспозиции, концерты, экскурсионные программы, интеллектуальные викторины, исторические квесты, а также выставки книг и детских рисунков, посвященные истории и культуре России. Ключевым событием празднования 12 июня станет Всероссийская акция «Мы – граждане России!», в рамках которой в торжественной обстановке юным жителям Томска — отличникам учебы, победителям олимпиад, спортсменам и активистам молодежных движений — вручат их первые паспорта граждан Российской Федерации.

Патриотическое воспитание в Томской области рассматривается как комплексная задача, в которую вовлечены органы власти, образовательные организации, учреждения культуры и общественные объединения. Среди ключевых направлений работы — историко-культурное просвещение, изучение истории родного края и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Значительная роль в этой деятельности отводится инфраструктуре патриотического воспитания. На сегодняшний день в 272 образовательных организациях Томской области действуют школьные музеи. В школах, колледжах и техникумах установлены 232 парты Героя, а в 186 организациях размещены мемориальные таблички и стенды с именами героев-земляков и участников боевых действий. Имена выдающихся соотечественников присвоены 34 школам региона.

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