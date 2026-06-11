Прокуратура Томской области вернула предпринимателям 6 млн рублей долга

Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по исполненным контрактам была полностью погашена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Верхнекетского района Томской области обеспечила погашение задолженности в размере более 6 миллионов рублей перед 42 субъектами предпринимательской деятельности на основании Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и региональных нормативных актов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности надзорное ведомство выявило факты нарушения финансовых обязательств со стороны заказчика. Установлено, что должностные лица допустили образование задолженности перед 42 хозяйствующими субъектами по оплате оказанных услуг и поставленных товаров. Общая сумма невыплаченных средств превысила 6 миллионов рублей, что является грубым нарушением условий заключенных контрактов и ущемляет законные интересы местного бизнеса. Неисполнение финансовых обязательств влечет за собой административную ответственность и применение штрафных санкций в рамках гражданского законодательства.

В целях пресечения правонарушений и защиты предпринимателей прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по исполненным контрактам была полностью погашена, а права 42 субъектов предпринимательской деятельности восстановлены в полном объеме.

Соблюдение финансовых дисциплин при исполнении государственных и муниципальных контрактов находится на особом контроле правоохранительных органов. Своевременная реакция надзорных ведомств на факты невыплаты вознаграждений позволяет поддерживать стабильность экономической среды и обеспечивать бесперебойную работу коммерческих структур на территории региона.

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