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НовостиОбщество11 июня 2026 16:01

Прокуратура Томской области вернула предпринимателям 6 млн рублей долга

Надзорное ведомство через внесение представления добилось погашения задолженности перед 42 хозяйствующими субъектами
Екатерина Сафонова
Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по исполненным контрактам была полностью погашена

Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по исполненным контрактам была полностью погашена

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Верхнекетского района Томской области обеспечила погашение задолженности в размере более 6 миллионов рублей перед 42 субъектами предпринимательской деятельности на основании Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и региональных нормативных актов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности надзорное ведомство выявило факты нарушения финансовых обязательств со стороны заказчика. Установлено, что должностные лица допустили образование задолженности перед 42 хозяйствующими субъектами по оплате оказанных услуг и поставленных товаров. Общая сумма невыплаченных средств превысила 6 миллионов рублей, что является грубым нарушением условий заключенных контрактов и ущемляет законные интересы местного бизнеса. Неисполнение финансовых обязательств влечет за собой административную ответственность и применение штрафных санкций в рамках гражданского законодательства.

В целях пресечения правонарушений и защиты предпринимателей прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по исполненным контрактам была полностью погашена, а права 42 субъектов предпринимательской деятельности восстановлены в полном объеме.

Соблюдение финансовых дисциплин при исполнении государственных и муниципальных контрактов находится на особом контроле правоохранительных органов. Своевременная реакция надзорных ведомств на факты невыплаты вознаграждений позволяет поддерживать стабильность экономической среды и обеспечивать бесперебойную работу коммерческих структур на территории региона.

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