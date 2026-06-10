Северский производитель домокомплектов поставит продукцию для курорта Киргизии

Проект позволит привлечь в регион дополнительную налоговую базу. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Северское предприятие, специализирующееся на производстве деревянных домокомплектов из сибирского кедра, сосны и лиственницы, начало поставки продукции для флагманского туристического проекта Киргизии — горнолыжного кластера «Три вершины», возводимого у озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в региональном центре поддержки экспорта.

Производство деревянных конструкций из оцилиндрованного бревна, клееного бруса и массивного профилированного бруса осуществляется по различным технологиям, в том числе ручной рубки. Предприятие является активным участником мероприятий Российского экспортного центра и регионального центра поддержки экспорта в рамках президентского национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Компания неоднократно побеждала в региональном конкурсе «Экспортер года» среди малых и средних предприятий и является обладателем знака «Сделано в России» в категории «Надежность».

Бизнес-миссия в составе российской делегации в Бишкек стала продолжением переговоров с партнерами из Киргизии, ранее организованных при содействии Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Томской области. По итогам презентаций и переговоров 2025 года в текущем году начались поставки продукции для горнолыжного кластера «Три вершины». Ожидается, что курорт сможет принимать до 850 тысяч туристов ежегодно и станет крупнейшим горнолыжным комплексом в Центральной Азии.

Международные бизнес-миссии Российского экспортного центра являются частью национальной программы продвижения российской продукции «Сделано в России» и финансируются в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Российские компании могут подать заявки через цифровую платформу «Мой экспорт» для организации деловых встреч в Таджикистане, Индонезии, Сербии, Гонконге и других странах.

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