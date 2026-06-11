Самолет с йодистым серебром вызовет дожди для тушения пожаров в Томской области

Спасти леса смогут только обильные осадки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Федеральной авиалесоохраны планируют провести в Томской области работы по искусственному вызыванию осадков для борьбы с лесными пожарами с использованием самолета, оснащенного йодистым серебром. По прогнозам метеорологов, подходящая облачность для проведения таких работ сформируется в восточной части региона в период с 14 по 16 июня, сообщает пресс-служба учреждения.

Искусственное вызывание осадков является одним из эффективных методов борьбы с лесными пожарами в условиях сложной пожароопасной обстановки. Йодистое серебро, распыляемое с борта самолета, способствует кристаллизации влаги в облаках и выпадению осадков, что позволяет снизить интенсивность горения и уменьшить риск возникновения новых возгораний.

По состоянию на утро 11 июня в Томской области действует 12 лесных пожаров на общей площади 643 гектара, два очага локализованы. В тушении задействованы почти 90 человек и пять единиц техники. Большинство возгораний возникло из-за гроз. Основные работы ведутся в труднодоступных районах северо-востока и юго-востока области. С 11 июня в Верхнекетском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Как сообщили в правительстве Томской области, с 11 июня на всей территории региона действует режим повышенной готовности из-за ухудшения лесопожарной обстановки и высокого класса пожарной опасности. Наиболее напряженная ситуация складывается в Верхнекетском, Парабельском, Первомайском, Асиновском и Александровском районах.

«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Томской области зарегистрировано 70 лесных пожаров на общей площади 2174,45 гектара. Причинами возгораний стали несоблюдение жителями правил пожарной безопасности в лесах (48 случаев) и грозы (22 случая)», — говорится в сообщении правительства.

По данным специалистов, в ближайшие дни местами по области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В этих условиях искусственно вызванные дожди помогут снизить интенсивность горения и уменьшить риск возникновения новых пожаров.

Ранее сообщалось, что 50 специалистов Федеральной авиалесоохраны направлены в Томскую область для помощи в тушении лесных пожаров. Решение принято по обращению регионального департамента лесного хозяйства в Рослесхоз на фоне осложнившейся пожарной обстановки.

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