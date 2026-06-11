Поездки к Черному морю подорожали на 37% в Томской области в мае

Отдых в этом году для томичей стал менее доступным из-за резкого взлета цен Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Индекс потребительских цен в Томской области в мае 2026 года по сравнению с апрелем составил 100,2%, сообщила пресс-служба Томскстата. Наиболее заметный рост цен зафиксирован на услуги отдыха на Черноморском побережье России, репчатый лук и проезд в междугородних автобусах, в то время как свежие огурцы, помидоры и подержанные иномарки подешевели.

Согласно данным статистического ведомства, продовольственные товары в мае подешевели в среднем на 0,1%. Однако отдельные продукты показали значительный рост стоимости. Цены на лук репчатый выросли на 21,4%, картофель подорожал на 10,6%, а сгущенное молоко с сахаром — на 8,5%. Одновременно снизились цены на свежие огурцы на 23,6%, помидоры — на 21,8%, мясные консервы — на 6,4%.

Цены на непродовольственные товары уменьшились в среднем на 0,3%. Среди медикаментов подорожали метилурацил на 8,9% и ибупрофен на 5,8%, в то время как левомеколь подешевел на 3,7%, а валосердин — на 3,6%. Среди других товаров выросли цены на тушь для ресниц на 6,1% и дизельное топливо на 0,6%. Снизились цены на подержанные иномарки на 6,8%, дезодоранты на 5,4% и туалетное мыло на 1,8%.

Наиболее заметные изменения произошли в сфере услуг, которые подорожали в среднем на 1,1%. Стоимость отдыха на Черноморском побережье России выросла на 37,1%, проезд в междугородном автобусе подорожал на 19%. В то же время поездки в Китай подешевели на 11,9%, а в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 5,3%.

Для сравнения, в апреле 2026 года индекс потребительских цен также составил 100,2%, при этом наиболее заметно подорожали свекла, компьютерные мониторы и услуги общественного туалета, а снизились цены на сладкий перец, цветы и поездки в страны Юго-Восточной Азии.

Статистические данные отражают сезонные колебания цен, связанные с началом туристического сезона и поступлением на рынок свежих овощей нового урожая, что позволяет жителям региона планировать расходы и выбирать оптимальное время для покупок и путешествий.

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