Большинство томичей не станут продлевать выходные ко Дню России

Большинство томичей — 63% — решили ограничиться официальными выходными Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство работающих жителей Томска не планируют брать дополнительные дни к праздничным выходным с 12 по 14 июня в честь Дня России. Лишь 14% респондентов намерены продлить отдых за счет отпуска или отгулов, — приводит данные известный портал занятости.

В этом году в честь государственного праздника страна отдыхает на день меньше, чем в прошлом. Мужчины активнее женщин берут дополнительные дни отдыха: 18% против 11%. Молодежь до 35 лет реже продлевает каникулы — всего 9%, тогда как среди опрошенных старшего возраста таких почти пятая часть. Среди людей с высшим образованием желающих отдохнуть подольше 18%, среди обладателей среднего профессионального образования — лишь 6%.

Большинство томичей — 63% — решили ограничиться официальными выходными и не присоединять к ним дополнительные дни. Такой подход позволяет сохранить отпуск для более длительного отдыха в другое время года.

День России отмечается 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Праздничные выходные стали традиционной возможностью для горожан провести время с семьей или выехать на природу, однако в этом году томичи предпочитают не растягивать отдых и вернуться к рабочему ритму сразу после официальных выходных.

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