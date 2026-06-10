От «биржевого брокера» до суда: как томички восстановили справедливость и вернули 900 тысяч

Пенсионерки неосмотрительно поверили аферистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Надзорное ведомство через суд помогло пожилым горожанкам вернуть более 900 тысяч рублей, похищенных дистанционными аферистами. Иски о взыскании средств удовлетворены в полном объеме, что позволяет защитить права граждан, пострадавших от противоправных действий злоумышленников. Об этом рассказали в прокуратуре Томской области.

По данным проверки, инцидент произошел в период с июня по август 2025 года. Местная жительница получила от знакомой предложение стать доверенным лицом для биржевых операций. Выполняя указания незнакомца, женщина вместе с приятельницей перевели свои сбережения на счета мошенников и понесли серьезные финансовые потери.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов установили владельцев банковских счетов, на которые поступили похищенные деньги. Ими оказались жители Алтайского края и Астраханской области. В целях защиты жертв аферистов прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения. Фемида полностью удовлетворила требования надзорного органа, обязав владельцев счетов вернуть средства пострадавшим.

Соблюдение федерального законодательства в сфере защиты имущественных прав граждан находится на особом контроле. Расследование уголовного дела и восстановление законных прав томичек продолжается. Мошеннические схемы с фиктивными биржевыми операциями остаются одним из самых распространенных способов хищения средств у населения, что требует от жителей региона повышенной бдительности при проведении финансовых операций.

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