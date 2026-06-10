Арматура проступила из ям на дорогах томского микрорайона Нефтяной

Люди опасаются за сохранность автомобилей и безопасность Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители микрорайона Нефтяной обратились в «Народный фронт» с жалобой на аварийное состояние дворовых проездов на улице Нефтяной, где ямы доходят до бетонного основания и арматуры.

Наиболее проблемным горожане называют участок между домами № 9 и № 13. Автомобили регулярно повреждают подвески, а этим же маршрутом ежедневно ходят дети в школу № 49 и детский сад № 62. Ситуация затрагивает несколько тысяч человек, в том числе жителей двух 17-этажек, где расположено более 770 квартир. Альтернативного подъезда к домам нет.

В региональном ведомстве по дорожной деятельности ответили, что замечания приняты к сведению. Ремонт рассмотрят при формировании графика работ по устранению локальных аварийно-опасных дефектов с учетом приоритетов и выделенного финансирования. Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах регулируется государственными стандартами и региональными нормативными актами, которые обязывают коммунальные службы поддерживать проезжую часть в безопасном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске перекрывали улицу Нахимова для трех лосей, пришедших рано утром в город

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru