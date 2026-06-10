Суд и прокуратура Томской области передали семье погибшего участника СВО землю

Ведомства восстановили права на участок Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области через суд восстановила имущественные права родственников погибшего участника специальной военной операции, проживающих в Шегарском районе. Ведомство добилось передачи земельного участка в собственность многодетной семьи на основании федеральных и региональных норм, гарантирующих льготное обеспечение землей семей погибших военнослужащих. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Поводом для вмешательства послужило обращение граждан, которым ранее выделили территорию под индивидуальное жилищное строительство исключительно в аренду. При попытке оформить надел в собственность родственники получили отказ из-за отсутствия капитального жилого дома. Проверяющие установили, что на территории находится объект незавершенного строительства, принадлежащий заявителям, что делает отказ администрации незаконным.

В защиту родителей и сестер погибшего военного был направлен исковой запрос в суд. Фемида полностью удовлетворила требования надзорного органа, обязав передать территорию многодетной семье в безвозмездную собственность. Подобные правовые прецеденты обеспечивают реальную защиту социальных гарантий для семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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