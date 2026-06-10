Центр Томска перекроют для велопробега в День России

Перекрытие произойдет с утра 12 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько центральных улиц Томска будут перекрыты утром 12 июня в связи с проведением традиционного велопробега, приуроченного к празднованию Дня России, сообщает пресс-служба мэрии.

С 07:30 до 09:00 для сбора участников будет закрыт участок улично-дорожной сети от проспекта Фрунзе до улицы Советской в районе дома № 9 по проспекту Фрунзе. С 09:00 до 12:00 движение транспорта ограничат или полностью прекратят по маршруту следования колонны велосипедистов.

Маршрут велопробега пролегает от проспекта Фрунзе через площадь Новособорную, проспект Ленина, улицу Нахимова и Богашевский тракт до села Богашево и деревни Некрасово, где расположен спортивно-оздоровительный комплекс «Кедровый».

На время мероприятия на указанных участках будут установлены временные дорожные знаки, регулирующие движение. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать поездки и использовать альтернативные маршруты объезда.

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