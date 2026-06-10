Томские хирурги удалили аневризму аорты через прокол в семь сантиметров

В мире подобные операции из такого миниинвазивного доступа выполняет крайне ограниченное количество медицинских центров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томские хирурги выполнили уникальное вмешательство на аорте через разрез длиной семь сантиметров, сохранив грудную клетку пациентки целой, сообщили в пресс-службе НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

Новая методика доступна в крайне ограниченном числе клиник мира и значительно облегчает восстановление граждан старшего возраста после сложных кардиохирургически х процедур.

Раньше подобные вмешательства требовали полного рассечения грудины. Новый метод использует доступ через второе межреберье, оставляя ребра нетронутыми. Сохранение костного каркаса значительно снижает болевой синдром и ускоряет реабилитацию, что критически важно для пациентов в возрасте семидесяти двух лет и старше.

Первой пациенткой стала томичка, которой в экстренном порядке ранее проводили стентирование после инфаркта. После стабилизации состояния потребовалось устранение аневризмы аорты. Женщина отметила, что теперь может свободно дышать и самостоятельно передвигаться по отделению, преодолевая ежедневно по двести пятьдесят шагов для тренировки.

Успешное применение технологии открывает новые возможности для лечения жителей региона, страдающих тяжелыми патологиями сердечно-сосудистой системы. Внедрение передовых хирургических методик в региональных медицинских центрах повышает доступность высокотехнологичной помощи для граждан и снижает риски осложнений при лечении сложных сердечно-сосудистых заболеваний.

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