Студенты СибГМУ создали IT-платформу для управления медицинской лабораторией

Студенты СибГМУ разработали IT-платформу, которая автоматизирует ключевые процессы в диагностической лаборатории Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Будущие врачи и кибернетики Сибирского государственного медицинского университета разработали специализированное веб-приложение для цифровизации диагностических лабораторий. Инновационная система позволяет оптимизировать рабочие процессы, исключить человеческий фактор и отказаться от устаревших бумажных носителей. Об этом сообщает ТАСС.

Инициаторами проекта выступили студенты кафедры медицинской и биологической кибернетики. Изначально планировалось создать простую учетную программу, однако в итоге команда представила полноценный IT-продукт с собственной базой данных, серверной частью и пользовательским интерфейсом. Платформа работает через обычный браузер и включает удобный «личный кабинет» с историей операций и системой умных напоминаний.

Функционал системы охватывает все ключевые бизнес-процессы медучреждения. Приложение ведет автоматический учет реактивов в едином окне, отслеживает сроки годности, поддерживает работу со штрихкодами и помогает планировать закупки. Кроме того, программа контролирует график обслуживания анализаторов и равномерно распределяет нагрузку на приборы, предоставляя руководителю полную аналитику по загрузке оборудования и возможным простоям.

Техническое задание для студентов сформулировала врач университетской лаборатории Александра Гречишникова, чтобы разработка максимально отвечала реальным потребностям практикующих медиков. Проект реализуется на медико-биологическом факультете в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», где внедряется командный подход к решению задач реального сектора экономики.

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