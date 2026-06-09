Суд Томской области взыскал компенсацию в пользу мальчика после укуса собаки

Суд в Чаинском районе обязал хозяйку собаки выплатить компенсацию после нападения животного на 10-летнего ребенка Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чаинском районе Томской области суд обязал хозяйку собаки выплатить компенсацию морального вреда по статье 151 ГК РФ после нападения животного на 10-летнего ребенка, сообщили в прокуратуре.

По данным проверки, инцидент произошел в сентябре 2025 года в селе Подгорное. Собака укусила 10-летнего мальчика за голень, ребенок испытал боль и моральные страдания, ему потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура установила, что хозяйка животного не обеспечила безопасных условий для его содержания и выгула. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Суд удовлетворил требования прокурора. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Нападения животных на людей остаются на контроле органов прокуратуры Томской области, которые принимают меры для защиты прав граждан на безопасную среду проживания.

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