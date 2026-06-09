Аграрии Томской области засеяли 36,5 тысячи гектаров масличных культур

Теплая и сухая погода способствует завершению работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии Томской области по состоянию на 9 июня засеяли масличными культурами 36,5 тысячи гектаров, что составляет 100,5% от запланированного объема. План перевыполнили Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский, Томский и Шегарский районы. В Первомайском районе сев масличных выполнен на 79,3%, работы там продолжаются. Об этом заявили в профильном ведомстве.

Четыре муниципальных образования региона также перекрыли плановые показатели по севу зерновых и зернобобовых культур: Асиновский, Кривошеинский, Чаинский районы и город Томск. Всего зерновыми и зернобобовыми в области засеяно 103,8 тысячи гектаров, или 85,7% от плана. Остальные территории продолжают посевную, чему способствует установившаяся теплая погода.

Параллельно аграрии активно сажают картофель и овощи. Картофель высажен на 833 гектарах — это 62,25% от запланированных объёмов. Работы ведут хозяйства Асиновского, Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Томского и Шегарского районов.

Овощные культуры в регионе посеяны на 352 гектарах (78,3% от плана), из них свеклой занято 104 гектара, капустой — 105, морковью — 130. При этом сев моркови практически завершен: выполнено 97,7% от запланированного объема.

Кроме того, продолжается засев кормовых культур — многолетних и однолетних трав, а также кукурузы на силос. Аграрии региона используют благоприятные погодные условия для завершения посевной кампании в оптимальные сроки.

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