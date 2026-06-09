В Томские больницы закупили новую технику для ранней диагностики онкологии

Современные видеоколоноскопы позволяют выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда болезнь протекает бессимптомно. Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Томской области

Два медицинских учреждения Томской области пополнились современным эндоскопическим оборудованием для диагностики заболеваний толстой кишки. Техника закуплена в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом рассказали сегодня в профильном ведомстве.

Городская клиническая больница № 3 имени Б.И. Альперовича получила пять новых видеоколоноскопов общей стоимостью около 15 млн рублей. Новое оборудование заменит устаревшие приборы и позволит проводить около 300 исследований толстой кишки ежемесячно на более высоком качественном уровне.

Томская районная больница приобрела современный фиброколоноскоп с высококачественной визуализацией стоимостью более 1 млн рублей. Закупка произведена за счет средств нормированного страхового запаса в системе ОМС. Аппарат позволяет не только проводить диагностические исследования, но и выполнять биопсию под визуальным контролем для цитологии и гистологии.

«Мы продолжаем обновлять больницы региона новым оборудованием, которое существенно усиливает арсенал врачей в выявлении предраковых состояний с целью ранней диагностики хронических заболеваний и онкологических процессов. Онкология, поражая кишечник или пищевод, на ранних стадиях протекает бессимптомно. Обнаружить новообразование и своевременно принять меры, чтобы сохранить качество жизни – важная задача профилактики», — отметил и.о. начальника департамента здравоохранения Юрий Воробьев.

По словам главного врача горбольницы № 3 Вадима Бойкова, новое оборудование позволит полностью закрывать потребность прикрепленного населения в данном виде обследований в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Главный врач Томской районной больницы Николай Зенкин сообщил, что эндоскопический кабинет работает на базе стационара с начала июня. Записаться на обследование можно через лечащего врача. Покупка нового оборудования особенно актуальна в связи с ростом заболеваемости патологиями толстой кишки, особенно среди людей старше 45 лет.

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