Застрелил и спрятал тело в лесу: томича будут судить за убийство 14-летней давности

Мужчина скрывался от правосудия 14 лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области задержан убийца, который совершил преступление в 2012 году. Как сообщает Следственный комитет, в Томской области тридцатисемилетний местный житель обвиняется в убийстве женщины по части 1 статьи 105 УК РФ. Преступление было совершено в окрестностях села Александровское в мае 2012 года.

В ходе конфликта обвиняемый взял ружье и несколько раз выстрелил в потерпевшую. От полученных ранений тридцатилетняя женщина скончалась на месте, а труп фигурант оставил в лесном массиве. Личность подозреваемого установили благодаря показаниям свидетелей. В рамках системного межведомственного взаимодействия следователи, криминалисты, оперативники и бойцы спецназа задержали мужчину. Ему предъявили обвинение, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурант дал признательные показания. Сейчас проводятся следственные действия для сбора доказательственной базы и установления всех обстоятельств трагедии.

Раскрытие тяжких преступлений прошлых лет позволяет восстановить историческую справедливость и защитить права граждан. Своевременное наказание виновных служит важным уроком для местного населения и подчеркивает неотвратимость ответственности за посягательство на жизнь человека.

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