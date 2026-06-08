Лесники Томска обработают 8,5 тыс. га от пилильщика под угрозой штрафов

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области стартовали масштабные мероприятия по ликвидации рыжего соснового пилильщика, который полностью объедает хвою и приводит к гибели деревьев. Специалисты планируют защитить от опасного вредителя около 8,5 тысячи гектаров лесного фонда. Об этом сообщили в профильном департаменте.
Работы ведутся на территориях Бакчарского, Томского, Кожевниковского районов, а также в Тимирязевском лесничестве. Вблизи населенных пунктов, на расстоянии менее двух километров, лесники применяют наземную технику с аэрозольным генератором, распыляющим безопасное для людей биологическое средство. На удаленных участках Бакчарского лесничества авиация проводит ультрамалообъемное опрыскивание химическими препаратами контактно-кишечного действия.
В целях санитарной безопасности на землях лесного фонда введен режим ограничения пребывания граждан и въезда транспортных средств, который продлится до двадцать пятого июня. За нарушение правил нахождения в тайге в период проведения обработок гражданам и местным жителям грозят административные штрафы по статье 8.29 КоАП РФ.
Своевременное уничтожение вредителей позволяет сохранить зеленые легкие Сибири и предотвратить гибель ценных хвойных насаждений. Строгое соблюдение правил лесной безопасности гарантирует гражданам защиту от воздействия химических и биологических препаратов, применяемых специалистами в тайге.
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