Магнитная буря уровня G2.7 обрушится на Томск вечером восьмого июня

Это уже вторая крупная магнитная буря с начала июня. Фото: сгенерировано нейросетью

Томичам стоит подготовиться к очередному всплеску геомагнитной активности. По данным исследований ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня вечером жителей региона ожидает сильная геомагнитная активность с индексом Kp 6.67.

По данным центров мониторинга космической погоды, причиной возмущений магнитосферы Земли стал корональный выброс массы и поток плазмы из корональной дыры на Солнце. Заряженные частицы достигли околоземного пространства, спровоцировав возмущения умеренного уровня.

Пик геомагнитной активности придется на вечерние часы восьмого июня и продлится до тринадцати часов девятого июня. Индекс планетарного возмущения достигнет отметки 6.67, что соответствует уровню G2.7. Подобные космические погодные явления возникают из-за выбросов солнечной плазмы и высокоскоростных потоков солнечного ветра.

Медики рекомендуют метеозависимым гражданам, студентам и местным жителям соблюдать щадящий режим, избегать тяжелых физических нагрузок и контролировать артериальное давление. Своевременный отдых и прогулки на свежем воздухе помогают минимизировать негативное влияние космической погоды на самочувствие.

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