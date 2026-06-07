В Томской области по воде доставят 150 тонн грузов и корреспонденции

Посылки и письма доставляют в самые отдаленные уголки региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области стартовал сезон речной навигации. Почтовики региона за период навигации перевезут около 150 тонн различных грузов по водным артериям, обеспечивая связь с отдаленными территориями.

Водные маршруты проложены в семи районах региона. Сотрудники почтовой службы доставляют товары жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Среди таких поселений, в том числе село Тискино Колпашевского района и поселок Центрополигон Тегульдетского района.

Один из самых трудоемких маршрутов находится в Каргасокском районе. Путь от пристани райцентра до села Тымск и обратно на теплоходе занимает около семи часов в одну сторону. За каждый рейс по воде доставляют корреспонденцию, а также необходимые товары: сахар, муку, чай, консервы, крупы и кондитерские изделия.

Всего почтовики еженедельно совершают около двадцати рейсов по рекам Кеть, Чулым, Обь, Четь, Васюган и Парабель. В отдаленные села направляются письма, посылки, печатные издания и продукты с товарами первой необходимости.

Регулярное водное сообщение остается важнейшим элементом логистики для жителей сибирской глубинки. Своевременная доставка грузов по рекам позволяет гражданам в труднодоступных селах получать необходимые продукты и корреспонденцию на протяжении всего теплого периода.

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