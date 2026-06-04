Жительница Кедрового погасила долг ради продажи дома в Краснодаре

Женщина погасила долг вместе с продажей квартиры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы города Кедровый помогли взыскать задолженность с переехавшей гражданки. Женщина была должна кредитной организации более 200 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено после ее переезда на постоянное место жительства в закрытый город. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Сотрудники ведомства обратили взыскание на заработную плату должницы и наложили запрет в Росреестре на совершение сделок с недвижимостью. У женщины оставались дом и земельный участок площадью 40 соток в одной из станиц Краснодарского края. Когда сумма долга уменьшилась до 125 тысяч рублей за счет ежемесячных списаний, владелица решила продать имущество и уже нашла покупателя. Однако оформить сделку оказалось невозможно из-за действующих ограничений.

Гражданка обратилась к приставу с вопросом о правомерности запрета при наличии регулярных платежей с зарплаты. Ей разъяснили, что к должникам применяется комплекс мер: арест счетов, взыскание с доходов, запрет на регистрацию транспорта и недвижимости.

Чтобы снять ограничения и провести сделку, женщина полностью погасила остаток долга перед банком, а также оплатила исполнительский сбор в бюджет РФ за несвоевременное исполнение обязательств.

В ФССП отмечают, что блокировка сделок с недвижимостью часто мотивирует томичей быстрее рассчитаться с кредиторами, чем длительное ожидание постепенного погашения из заработной платы.

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