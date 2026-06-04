В Томске возбудили уголовное дело из-за протекающей крыши на улице Яковлева

Люди жаловались на протекающую крышу и отсутствия контроля со стороны УК Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел по Октябрьскому району Томска начал расследование по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома. Поводом стали публикации в социальных сетях о нарушении прав собственников жилья на улице Яковлева.

Предварительно установлено, что крыша деревянного многоквартирного дома находится в аварийном состоянии. Во время осадков и таяния снега вода проникает в жилые помещения, что приводит к образованию сырости и плесени. Обращения жителей в управляющую компанию не принесли результата, и проблема осталась нерешенной.

Действия ответственных лиц квалифицированы по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и причин, способствовавших ухудшению условий жизни граждан.

Бездействие коммунальных служб создает реальную угрозу здоровью людей и сохранности имущества. Правоохранительные органы напоминают: управляющие компании несут полную ответственность за техническое состояние вверенных им объектов и обязаны своевременно устранять выявленные недостатки.

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