В Томске создали коллекцию уличных арт-объектов в русском стиле для 3D-печати

Фото носит иллюстративный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые и студенты Томского государственного архитектурно-строительного университета представили капсульную коллекцию малых архитектурных форм (МАФ). Проект сочетает национальные традиции с современными аддитивными технологиями и сибирским колоритом. Об этом сегодня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Центральным элементом линейки стала входная арка в форме кокошника. Также в коллекцию вошли кашпо для хвойных пород с фактурой вязаных изделий, боллард в виде матрешки, а также фигуры лошади и кедровой шишки — символов Сибири. Все объекты будут изготавливаться на 3D-принтере из специальной строительной смеси, разработанной учеными ТГАСУ.

Состав включает местное сырье и вторичные отходы, что делает производство экологичным. Готовые изделия отличаются долговечностью и пожаробезопасностью. Технология позволяет легко масштабировать объекты и менять текстуру поверхности в зависимости от задач благоустройства.

«Капсульная коллекция МАФ в русском стиле - новый шаг в применении аддитивных технологий в архитектуре. Мы показываем, как национальные традиции могут быть переосмыслены через современные технологии, а студенты - стать полноправными авторами городской среды. Проект реализован благодаря поддержке программы «Приоритет 2030», и мы уверены, что наши арт-объекты быстро станут визитной карточкой Томска», — отметила руководитель проекта Наталья Копаница.

Разработка уже заинтересовала партнеров университета и специалистов по развитию туризма. В условиях переориентации на внутренний туризм такие объекты могут стать новыми точками притяжения для гостей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От уюта к хаосу»: томичи «уничтожили» свежеуложенную дорожку в мкр Зеленый массив

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru