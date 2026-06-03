Из Томской области в Китай экспортировали 10,5 тысячи тонн рапсового масла

Вид на рапсовое поле с высоты птичьего полета Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года из Томской области в Китай отгружено 10,5 тысячи тонн рапсового масла. Специалисты Россельхознадзора оформили 463 фитосанитарных сертификата на экспортные партии продукции. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Соответствие товара требованиям китайской стороны подтверждено результатами лабораторных экспертиз, проведенных в аккредитованных учреждениях. Организация-экспортер включена в реестр зарегистрированных производителей, который ведет компетентное ведомство Китая согласно приказу ГТУ № 248.

Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции способствует росту экономики региона. Строгий ветеринарный и фитосанитарный контроль обеспечивает высокое качество томских товаров на международном рынке и укрепляет торговые связи с партнерами из Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие пляжа на Семейкином острове в Томске переносится на неопределенный срок

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru