Школьники создадут спутник к 150-летию ТГУ и отправят его в космос

Проект помогает школьникам узнать больше о технических особенностях летательных аппаратов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники летней Школы юного космонавта Томского госуниверситета разработают прототип полезной нагрузки для космического аппарата. Лучшие идеи школьников планируется вывести на орбиту к 150-летнему юбилею вуза, который будет отмечаться в 2028 году. Запуск предварительно запланирован на конец 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В первой смене школы участвуют 20 учащихся 8–11 классов. Под руководством наставников с факультета инновационных технологий и физического факультета ТГУ они создают макеты спутников, слушают лекции и проводят эксперименты. Индустриальным партнером проекта выступает крупнейший российский производитель беспилотных систем ГК «Геоскан».

«Данный проект состоялся благодаря объединению усилий факультета инновационных технологий (ФИТ) и физического факультета ТГУ. За пять дней участники под чутким руководством наставников создадут прототип спутника, разместят полезную нагрузку, послушают научно-просветительские лекции, посетят обсерваторию ТГУ, проведут эксперименты и защитят проект», — отметила замдекана ФИТ Наталья Нестерова.

Основной площадкой обучения стал полигон БАС ТГУ — один из крупнейших в России закрытых испытательных комплексов. Всего в четырех сменах школы примут участие более 100 томских старшеклассников. Итогом каждой смены станет защита собственного проекта космического аппарата.

По завершении программы все участники получат сертификаты. Организаторы также анонсировали осеннюю школу для продолжения обучения юных инженеров. Набор на третий и четвертый потоки уже открыт на сайте университета.

Подобные инициативы стимулируют интерес молодежи к инженерным профессиям и космическим технологиям. Практико-ориентированный подход позволяет школьникам получить реальный опыт разработки сложного оборудования еще до поступления в вуз.

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